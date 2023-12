Stanotte a Parigi: anticipazioni, ospiti (cast), quante puntate e streaming del programma di Alberto Angela

Stasera, lunedì 25 dicembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Stanotte a Parigi, una serata evento con Alberto Angela che ci porterà nei luoghi d’arte e ci racconterà la storia di una città dopo il calar del sole, quando l’assenza di folle e turisti lascia spazio a dettagli e suggestioni più raccolte e intime. Ma anche un viaggio nella storia della città in cui tral’altro il conduttore e divulgatore è nato nel 1962. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Stanotte a…Parigi è un viaggio che vedrà protagonisti i monumenti più significativi della città transalpina: la Tour Eiffel, Montmartre, il Louvre, la Saint Chapelle, l’Arco di Trionfo, la Cattedrale di Notre-Dame, gli Champs-Élysées e la Reggia di Versailles. Giunto al suo nono speciale, Stanotte a… per la prima volta supera i confini del Belpaese. Dopo la prima assoluta del 2015 al Museo Egizio di Torino, sono seguiti Stanotte a… Firenze, a San Pietro (Roma), a Venezia, a Pompei, con Caravaggio e, dal 2021 ogni sera di Natale, a Napoli e lo scorso anno a Milano.

Stanotte a Milano: ospiti e cast

Ma quali sono gli ospiti (cast) di Alberto Angela in Stanotte a Parigi? Ad accompagnare il divulgatore anche il racconto di grandi ospiti: ci sarà Giancarlo Giannini negli inediti panni del commissario Maigret; i cantanti Mika e Lola Ponce, che ci parleranno della musica ambientata a Parigi. Infine il calciatore Gigio Donnarumma, che racconterà la sua nuova esperienza tra i pali del Paris Saint-Germain.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Stanotte a Parigi su Rai 1? In tutto andrà in onda un’unica puntata. Quella in programma stasera, lunedì 25 dicembre 2023, dalle ore 21,25 alle ore 00,05. La durata complessiva sarà quindi di circa 160 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Stanotte a Parigi in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, lunedì 25 dicembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi da pc, tablet e smartphone.