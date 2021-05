Do Dragao: lo stadio della finale di Champions League 2021 tra City e Chelsea

Qual è lo stadio dove si gioca la finale della Uefa Champions League 2021 tra Manchester City e Chelsea, in programma oggi, sabato 29 maggio? Ve lo diciamo subito: la finalissima si giocherà allo stadio Do Dragao di Oporto (Portogallo). Inizialmente la finale della Uefa Champions League 2021 si sarebbe dovuta giocare a Istanbul (Stadio Olimpico Ataturk), ma a causa della pandemia si è deciso di spostare la sede ad Oporto concedendo 6 mila posti a ciascuna squadra. Vista l’emergenza Covid, l’accesso allo stadio richiederà la prova di un risultato negativo a un test Covid-19 (test PCR del 26, 27, 28 o 29 maggio 2021 o un test rapido negativo del 28 o 29 maggio 2021). I tifosi provenienti dall’estero dovranno anche rispettare le restrizioni e i requisiti di ingresso alla frontiera che saranno in vigore al momento della finale. Ma conosciamo meglio lo stadio Do Dragao che ospita la finale della Champions League 2021.