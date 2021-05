Finale Champions League streaming e diretta tv: dove vedere City-Chelsea

Stasera, sabato 29 maggio 2021, alle ore 21 allo stadio Do Dragao di Oporto (Portogallo) va in scena la finale della Uefa Champions League 2020-2021 tra Manchester City e Chelsea. Ultimo atto della competizione tutto di marca inglese, com’era già accaduto nel 2008 (vittoria ai rigori del Manchester United sul Chelsea) e nel 2019 (successo del Liverpool sul Tottenham). Dove vedere la finale della Champions League in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Finale Champions League: dove vederla in tv

La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (numero 251 satellite)) e in chiaro, gratis, sulla principale rete Mediaset, Canale 5. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio della finale di Champions League è in programma per le ore 21 di oggi, sabato 29 maggio 2021.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Manchester City Chelsea sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, su NOW e su MediasetPlay.it. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Manchester City-Chelsea, finale Champions League

Manchester City-Chelsea, finale Champions League Dove : Stadio Do Dragao, Oporto (Portogallo)

: Stadio Do Dragao, Oporto (Portogallo) Data: sabato 29 maggio 2021

sabato 29 maggio 2021 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (numero 251 satellite), Canale 5

Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (numero 251 satellite), Canale 5 Streaming: Sky Go, NOW, MediasetPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la finale della Uefa Champions League in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Alonso; Ziyech, Pulisic; Werner.

Lo stadio

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la finale della Uefa Champions League, ma conosciamo meglio lo stadio che ospiterà la sfida: il Do Dragao di Oporto. L’impianto ha una capienza di 52 mila spettatori ed è il secondo stadio più capiente di Portogallo. Ospita le partite interne del Porto. Progettato dall’architetto portoghese Manuel Salgado, fu inaugurato in occasione dell’amichevole Porto-Barcellona (2-0) il 16 novembre 2003, quando divenne la sede delle partite del Porto in sostituzione dell’Estádio das Antas (poi demolito nel 2004). Ha ospitato alcuni match dell’Europeo del 2004, tra cui il match inaugurale del torneo tra Portogallo e Grecia. Ha ospitato una semifinale e la finale della UEFA Nations League 2018-2019.

I lavori di costruzione dello stadio iniziarono negli ultimi mesi del 2001 e furono ultimati nel novembre 2003, alcuni mesi dopo il previsto. Si decise, infatti, per un’interruzione dei lavori al fine di consentire il raggiungimento di un accordo tra il presidente del Porto e il sindaco di Oporto, raggiunto il quale i lavori proseguirono regolarmente. Successivamente fu considerata l’ipotesi di intitolare l’impianto a Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto. Egli rifiutò però la proposta, dando allo stadio il nome attuale. Lo stadio Do Dragao è costato 97.755.318 euro, di cui 18.430.956 forniti dal governo portoghese.

Inizialmente la finale della Uefa Champions League 2021 si sarebbe dovuta giocare a Istanbul (Stadio Olimpico Ataturk), ma a causa della pandemia si è deciso di spostare la sede ad Oporto concedendo 6 mila posti a ciascuna squadra. Vista l’emergenza Covid, l’accesso allo stadio richiederà la prova di un risultato negativo a un test Covid-19 (test PCR del 26, 27, 28 o 29 maggio 2021 o un test rapido negativo del 28 o 29 maggio 2021). I tifosi provenienti dall’estero dovranno anche rispettare le restrizioni e i requisiti di ingresso alla frontiera che saranno in vigore al momento della finale.