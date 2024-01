Splendida cornice: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per la terza stagione di Splendida cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari su Rai 3? Il numero esatto delle puntate non è stato reso noto, ma probabilmente – come avvenuto lo scorso anno – dovrebbero essere trasmesse circa 15 puntate. La messa in onda dovrebbe essere dal 18 gennaio 2024 a fine aprile 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 18 gennaio 2024

Seconda puntata: giovedì 25 gennaio 2024

Terza puntata: giovedì 1 febbraio 2024

Quarta puntata: giovedì 8 febbraio 2024 (potrebbe slittare causa Sanremo 2024)

Quinta puntata: giovedì 15 febbraio 2024

Sesta puntata: giovedì 22 febbraio 2024

Settima puntata: giovedì 29 febbraio 2024

Ottava puntata: giovedì 7 marzo 2024

Nona puntata: giovedì 14 marzo 2024

Decima puntata: giovedì 21 marzo 2024

Undicesima puntata: giovedì 28 marzo 2024

Dodicesima puntata: giovedì 4 aprile 2024

Tredicesima puntata: giovedì 11 aprile 2024

Quattordicesima puntata: giovedì 18 aprile 2024

Quindicesima puntata: giovedì 25 aprile 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Splendida cornice su Rai 3? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,20 fino a mezzanotte. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 40 minuti a puntata. Come al solito, Geppi Cucciari partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso.

Splendida cornice va in onda su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, 18 gennaio 2024. È possibile seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it.