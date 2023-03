Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 9 marzo 2023

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21.20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 9 marzo 2023.

Anticipazioni e ospiti

Il programma prende ispirazione dalla gente e dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti. Da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice ma sempre curioso. Ospite in studio Piera Detassis e, in collegamento, Carlo Verdone che parleranno dei premi Oscar partendo dalle loro storie e aneddoti personali.

Elio canterà una canzone per rendere omaggio a Enzo Jannacci e parlerà con Geppi Cucciari e Nico Acampora, fondatore di una pizzeria-laboratorio di inclusione sociale gestita da ragazzi autistici. Lino Guanciale farà conoscere i personaggi della fiction Il commissario Ricciardi e regalerà un monologo. Il pianista Ramin Bahrami si esibirà al piano e racconterà il suo Iran. Mario Tozzi farà incursione a Splendida Cornice dal suo studio di Sapiens – Un solo pianeta. Inoltre, Carolina Crescentini sarà protagonista della Rai Instant Fiction.

Tornano il pubblico votante, i “competenti omonimi”, il professore d’italiano, la band e gli ospiti con il compito di portare un tema alto a un livello comprensibile da tutti. E ancora, il racconto del libro più letto, il teatro più vuoto, la mostra più o meno meritevole e il gioco. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con il nuovo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21.20 questa sera, 9 marzo 2023, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete recuperarlo su Rai Play.