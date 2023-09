Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 28 settembre 2023

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 settembre 2023.

Anticipazioni e ospiti

Due ore e mezza di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira. E di contaminazione: alto e basso, umorismo e conoscenza, cultura e incultura. Tutti ingredienti di un racconto sorprendente, persino per chi lo fa. Ospiti della prima puntata saranno Luciano Ligabue con il suo ultimo disco “Dedicato a noi”, l’attore Francesco Montanari, il giornalista e critico letterario Piero Dorfles, il compositore e pianista Remo Anzovino, la conduttrice spagnola Lorena Berdún divulgatrice della libertà sessuale e – eccezionalmente, viste le rarissime presenze in tv – il Cirque du Soleil in tour in Italia con il loro nuovo show Ovo: un grandioso ed emozionante spettacolo per famiglie, ricco di colori e momenti di magia spettacolare grazie ai talentuosissimi artisti che portano in scena dei numeri acrobatici.

Lo studio di Splendida cornice ospita un pubblico di 120 spettatori selezionati attraverso le categorie demografiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Caselle del marketing che diventano persone in carne e ossa e fanno domande a chi ne sa: i competenti, quattro cattedratici di provata professionalità costretti a barcamenarsi con quesiti spesso improbabili, tra i quali spicca il femminismo dell’irresistibile Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, e il funambolismo parolaio del linguista Giuseppe Antonelli. I loro interventi sono le boe attraverso cui si dipana il programma, insieme al controllo ortografico di Andrea Maggi, il professore d’italiano de “Il Collegio”, che dovrebbe correggere gli errori altrui ma spesso finisce vittima dell’ironia della conduttrice.

La band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini, funge da autoradio della trasmissione e da accompagnamento di livello per le performance dal vivo. Dopo le clip satiriche della scorsa stagione, la seconda edizione di “Splendida Cornice” si misurerà in un divertente gioco ironico con i protagonisti della Rai3 di tutte le epoche storiche, mentre ad Alessandro Arcodia resta affidato il ruolo di incursore negli eventi culturali e no, e gli scrittori verranno coinvolti in un nuovo talent show basato sul rito delle promozioni librarie: “Tre presentazioni”. Tornano anche i vox populi orientati – ma, a differenza dei programmi di “informazione”, dichiarandolo, come “Lo faccia per me”. Svolgimento: un maldestro inviato convince i passanti a interpretare per lui i protagonisti di cronaca, spettacolo e politica.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con il nuovo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, 28 settembre 2023, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.