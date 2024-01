Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 18 gennaio 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 18 gennaio 2024.

Anticipazioni e ospiti

Geppi Cucciari torna in prima serata con una nuova edizione del programma di Rai Cultura, “Splendida Cornice”. Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio.

La prima puntata della nuova stagione sarà dedicata ai settant’anni della Rai, con tanti ospiti tra i quali Fabio Caressa, Sergio Castellitto, Carlo Cracco, Emanuela Fanelli, Valerio Lundini, Benedetta Parodi, Pino Strabioli e Jasmine Trinca, con gli intermezzi musicali di Elio e Le Storie Tese, Elisabetta Viviani e il Maestro Remo Anzovino, il pianista Mattew Lee, oltre all’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai guidata dal maestro Pietro Mainiti. E ancora lo scrittore e regista Vito Molinari, il designer Takahide Sano, il giornalista Tommaso Cherici e una performance della Compagnia di danza acrobatica Kataklò.

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Caselle del marketing che diventano persone e si interfacciano con i “competenti”, ovvero quattro cattedratici di grande professionalità alle prese con quesiti spesso improbabili, tra i quali spicca Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone e la professoressa di cultura e letteratura giapponese Giulia Scrolavezza. Con loro Andrea Maggi, il professore d’italiano de “Il Collegio”, Roberto Mercadini con le sue pillole di conoscenza e Piero Dolfres con la rubrica letteraria. In studio, con esibizioni live, anche la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, 18 gennaio 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.