Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 16 gennaio 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 gennaio 2025.

Anticipazioni e ospiti

Torna un nuovo appuntamento con Geppi Cuccciari. Ospiti della puntata Valentina Lodovini, prossimamente al cinema con “10 giorni con i suoi”, Lino Guanciale, tra i protagonisti della serie “Il Conte di Montecristo”, il musicista e compositore Paolo Jannacci, gli attori Germano Lanzoni e Yoon C. Joyce, e l’economista Carlo Cottarelli. Con loro Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, protagonisti de “L’abbaglio”, insieme al regista Roberto Andò. E poi il regista Davide Livermore, assieme al produttore Paolo Gep Cucco e al soprano Mariam Battistelli, per presentare “The Opera! Arie per un’eclissi”, prossimamente nelle sale cinematografiche.

Alla lampada di Splendida Cornice, questa settimana, il campione italiano delle Olimpiadi di Informatica, Matteo Arcari. Spazio, infine, alle performance live con il cantante e musicista Alessio Caraturo e Luca Guadiano, accompagnati dal corpo di ballo del Teatro Sistina di Roma, in un pezzo dal musical “West Side Story”, in programmazione in questo periodo.

Come sempre interagiranno con il pubblico in studio, i “competenti ”: la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, la psicologa Ameya Gabriella Canovi, esperta nello studio delle relazioni e della dipendenza affettiva, e il piccolo Andrea Porzio, grande conoscitore di dinosauri. I loro interventi rappresentano i pilastri del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia. Infine una performance dal vivo della band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 16 gennaio 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.