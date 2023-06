Spirale di bugie: la trama della serie su Rai 2. Di cosa parla

Spirale di bugie è un avvincente thriller in onda su Rai 2 in due serate, l’8 e il 9 giugno 2023, alle ore 21.20 in prima visione. Si tratta di una miniserie australiana del 2021. Ma qual è la trama? Di cosa parla? Scopriamolo insieme.

Trama

La serie racconta la storia di due coniugi, Anna e Jack Fallmont, i protagonisti, che per recuperare il loro matrimonio in crisi, decidono di trasferirsi con i due figli piccoli dall’Inghilterra alla soleggiata e splendente Melbourne, città di origine di Jake, che lavora come avvocato. In questa nuova grande casa, circondata da un giardino di lusso, arriva anche la giovane tata Becky, pronta a fare da babysitter ai piccoli Grace e Oliver. Anna, intanto, inizia a nutrire il sospetto, a tratti ossessivo, che Jake la tradisca con Caroline, la sua assistente, e inizia a confidarsi con Becky. Tra i due coniugi e la tata inizia a crearsi una sorta di triangolo di confidenze, bugie, seduzioni reciproche e rapporti di forza. Nella mente di ognuno dei tre personaggi c’è un piano che prevede l’esclusione di uno di loro. Quale piano sarà quello vincente?

Quante puntate

Abbiamo visto la trama, ma quante puntate sono previste per Spirale di bugie? Si tratta di una miniserie in onda su Rai 2 in due serate, l’8 e il 9 giugno 2023, in prima serata dalle 21.20. Ecco la programmazione completa.