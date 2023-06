Spirale di bugie streaming e diretta tv: dove vedere la serie

Dove vedere in diretta tv e in streaming la serie Spirale di bugie? Appuntamento su Rai 2 in prima visione e in prima serata l’8 e il 9 giugno 2023 alle ore 21.20. Un’avvincente storia su una famiglia che poco alla volta si sta disfacendo, Spirale di bugie vede due coniugi che provano a salvare il loro matrimonio. Ma i sospetti mettono in crisi il tentativo. Si tratta di un thriller australiano del 2021 in due puntate. Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 2 l’8 e il 9 giugno 2023 alle ore 21.20 in prima visione e in prima serata. Due puntate per un avvincente thriller. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre e 102 di Sky.

Spirale di bugie streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie Spirale di bugie in live streaming o recuperare in qualsiasi momento gli episodi on demand su RaiPlay, la piattaforma gratuita che permette di vedere i contenuti Rai su pc, smartphone, tablet e smart tv.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Spirale di bugie? Si tratta di una miniserie in onda su Rai 2 in due serate, l’8 e il 9 giugno 2023, in prima serata dalle 21.20. Ecco la programmazione completa.