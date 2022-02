Spie sotto copertura: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 26 febbraio 2022, su Italia 1 va in onda il film Spie sotto copertura, pellicola d’animazione del 2019 diretta da Nick Bruno e Troy Quane. Il film è è l’adattamento cinematografico del cortometraggio animato del 2009 Pigeon: Impossible di Lucas Martell. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Spie sotto copertura, in prima visione su Italia 1.

Trama

Il film diretto da Nick Bruno e Troy Quane vede protagonista l’agente segreto Lance Sterling (Will Smith), il migliore nel suo lavoro, impeccabile e pieno di fascino nel suo elegante vestito blu. Un giorno Walter Beckett (Tom Holland), giovane scienziato incaricato di creare potenti armi e gadget assurdi ed eccezionali per l’intelligence, propone all’agente Sterling una tecnologia, nota come “travestimento biodinamico”, che potrebbe rivoluzionario lo spionaggio permettendo alle spie di non farsi notare tramite dei travestimenti “molto particolari”. Inavvertitamente Lance beve il filtro che permette agli agenti di mutare forma e si ritrova trasformato in un piccione. Questo evento improvviso e fuori dall’ordinario farà sì che l’agente e il genio imparino a fare affidamento l’uno sull’altro per portare a termine la più importante di tutte le missioni: salvare il mondo.

Spie sotto copertura: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Essendo un film d’animazione non ci sono attori. Vediamo i doppiatori originali: Will Smith, Tom Holland, Karen Gillan, Ben Mendelsohn, Rachel Brosnahan, Rashida Jones. Di seguito i doppiatori della versione italiana.

Marco Vivio: Lance Sterling

Riccardo Suarez: Walter Beckett

Eleonora Reti: Marcy Kappel

Riccardo Rossi: Killian

Alessandro Campaiola: agente K

Franca D’Amato: Gioia Tristina

Giulia Santilli: Occhio

Stefano Crescentini: Orecchio

Trailer

Vediamo ora il trailer del film Spie sotto copertura, in prima visione su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere Spie sotto copertura in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 26 febbraio 2022 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.