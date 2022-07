Spider-Man: No Way Home: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 15 luglio 2022, va in onda Spider-Man: No Way Home. Si tratta dell’ultimo film della trilogia di Spider-Man con protagonista Tom Holland, arrivato nelle sale cinematografiche a dicembre 2021. Sky in esclusiva dedica un intero canale all’Uomo Ragno e questa sera trasmesse in prima serata il terzo film. Di seguito scopriamo trama e cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Spider-Man: No Way Home, che si riallaccia al finale del secondo film Far From Home. L’identità di Peter Parker è stata svelata e tutto il mondo conosce chi è l’uomo dietro la maschera da ragno. Per questo Peter cerca l’aiuto di Doctor Strange e gli chiede di scagliare un incantesimo che faccia dimenticare a tutti la sua vera identità. Ma, nel corso dell’incantesimo, Peter ha dei ripensamenti e si scatena il caos nel Multiverso. Si rompe l’equilibrio e così piombano dei super villain da altri universi dove ci sono altri Spider-Man, quelli interpretati in passato da Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home: il cast del film

Come abbiamo appena menzionato, il cast di Spider-Man: No Way Home è ricchissimo. Si parte da Tom Holland che riprende il ruolo dell’attuale Spider-Man in casa Marvel, ma non è l’unico. Tornano anche Andrew Garfield e Tobey Maguire che interpretano ancora una volta la loro versione di Peter Parker. Di seguito vediamo attori e personaggi del cast:

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man

Zendaya: Michelle “MJ” Jones-Watson

Benedict Cumberbatch: Dr. Stephen Strange

Jacob Batalon: Ned Leeds

Jon Favreau: Happy Hogan

Jamie Foxx: Max Dillon / Electro

Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin

Alfred Molina: Otto Octavius / Dottor Octopus

Benedict Wong: Wong

Tony Revolori: Eugene “Flash” Thompson

Marisa Tomei: May Parker

Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man

Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man

Streaming e TV

Dove vedere Spider-Man: No Way Home in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.