Speravo de morì prima: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Speravo de morì prima, la serie tv su Francesco Totti in onda su Sky Atlantic? In tutto andranno in onda 6 episodi distribuiti in 3 serate (due episodi a sera). La messa in onda è prevista per il venerdì sera alle ore 21, ma tutti gli episodi saranno trasmessi anche in replica e on demand. Di seguito la programmazione completa:

Episodio 1 e 2: venerdì 19 marzo 2021

Episodio 3 e 4: venerdì 26 marzo 2021

Episodio 5 e 6: venerdì 2 aprile 2021

Durata

Ogni singolo episodio di Speravo de morì prima ha una durata di circa 40-50 minuti. Essendo ogni appuntamento televisivo composto da 2 episodi, la serie terrà compagnia agli appassionati per circa 80-100 minuti a settimana.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste di Speravo de morì prima, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? Come detto, la serie tv su Francesco Totti va in onda su Sky Atlantic il venerdì sera alle ore 21. I 6 episodi di Speravo de morì prima sono disponibili anche in streaming su NOW (precedentemente conosciuta come NOW TV), la piattaforma di streaming gestita da Sky. I clienti Sky Q o Sky Q senza parabola possono inoltre guardare o riguardare la serie TV in qualunque momento grazie al servizio Sky On Demand e sulla piattaforma – riservata agli abbonati – SkyGo.

