A che ora inizia Speravo de morì prima: l’orario della messa in onda su Sky Atlantic

A che ora inizia Speravo de morì prima, la serie tv su Francesco Totti in onda su Sky Atlantic? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista per tre venerdì sera consecutivi alle ore 21. Attenzione però: si potrà seguire la fiction anche in tanti altri orari. Attraverso le repliche che verranno trasmesse durante la settimana, su Now Tv e on demand dove potrete far partire i vari episodi quando volete.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Speravo de morì prima in onda su Sky Atlantic? In tutto andranno in onda 6 episodi distribuiti in 3 serate (due episodi a sera). La messa in onda è prevista per il venerdì sera. Di seguito la programmazione completa:

Episodio 1 e 2: venerdì 19 marzo 2021

Episodio 3 e 4: venerdì 26 marzo 2021

Episodio 5 e 6: venerdì 2 aprile 2021

Ogni singolo episodio di Speravo de morì prima ha una durata di circa 40-50 minuti. Essendo ogni appuntamento televisivo composto da 2 episodi, la serie terrà compagnia agli appassionati per circa 80-100 minuti a settimana.

“Sono cresciuto con il poster di Totti in camera, quindi riuscire a interpretarlo è stato un vero scherzo del destino”, ha detto Pietro Castellitto, l’attore che interpreta il Capitano giallorosso. “All’inizio ero preoccupata, perché mi chiedevo come si potesse raccontare una storia del genere”, ha invece detto Greta Scarano che interpreta Ilary Blasi. “Abbiamo deciso di raccontare un grande amore che mi piace immaginare simile all’amore che Totti prova per la Roma. E nonostante si tratti di figure pubbliche, nella vita privata di Ilary ho trovato temi universali e la normalità di una donna che è madre e moglie”

