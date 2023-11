Speciale Porta a Porta Mafie – Le vittime: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, mercoledì 29 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Speciale Porta a Porta Mafie – Le vittime, il programma di Bruno Vespa dedica una puntata alle vittime di mafia con numerose testimonianze in studio e in collegamento. Subito dopo su Rai 1 andrà in onda “I cento passi”, l’opera biografica, firmata da Marco Tullio Giordana, sulla vita e la morte di Peppino Impastato, assassinato dalla mafia a Cinisi, in provincia di Palermo, il 9 maggio 1978. Nel cast Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Tony Sperandeo e Lucia Sardo.

Il film, che segnò il dirompente esordio cinematografico di Lo Cascio nel ruolo del protagonista, racconta la vita dell’attivista siciliano e la sua costante lotta alla criminalità organizzata, portata avanti tramite articoli sui giornali, una radio locale da lui fondata, e un potente e originale impegno, culturale e politico. Il titolo del film si riferisce alla distanza, cento passi appunto, che divideva la casa di Impastato da quella del boss Gaetano Badalamenti, il mandante dell’omicidio: Peppino fu ucciso a trent’anni appena compiuti.

Streaming e tv

