Speciale 11 settembre – Le due ore che cambiarono il mondo: anticipazioni e ospiti su Rai 1

Questa sera, sabato 11 settembre 2021, su Rai 1 in prima serata dalle 20.35 va in onda lo speciale 11 settembre – Le due ore che cambiarono il mondo, in occasione del ventesimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle. A condurre lo speciale la giornalista Monica Maggioni. Ci saranno immagini, approfondimenti, interviste e ospiti per analizzare quel drammatico episodio che ha cambiato la storia. Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso dello speciale 11 settembre – Le due ore che cambiarono il mondo, su Rai 1 dalle 20.35, verrà mostrata per l’occasione l’anteprima in Italia della coproduzione internazionale lanciata dalla BBC, il documentario sulla tragedia che ridefinì il corso della storia e della geopolitica contemporanea. Tutti ricordano dove si trovavano l’11 settembre 2001 all’ora degli attacchi alle Torri Gemelle. Ma com’è stato effettivamente viverlo da vicino, aver sfiorato la morte, quanto è importante continuare a ricordare? A distanza di 20 anni, “11/9: le due ore che cambiarono il mondo”, il documentario evento del pluripremiato regista Arthur Cary, riunisce le storie di 13 persone in un documentario profondamente personale con narrazioni intrecciate: da un lato le due ore tra il dirottamento e lo schianto dei quattro aerei; dall’altro, la storia di ciò che è venuto dopo, il Post Traumatic Stress Disorder, che non li ha più lasciati.

Mescolando le potenti testimonianze dei sopravvissuti, dei primi soccorritori e dei familiari delle vittime, attraverso archivi personali e pubblici, la storia di quella giornata si svolge quasi in tempo reale ricostruendo la convulsa successione degli eventi di quelle due ore. Vanessa, 26 anni, artista scozzese, si trovava al 91° piano della prima torre ad essere colpita, la North Tower, dalle 6 del mattino a lavorare su un dipinto dell’alba di New York. Vent’anni dopo Vanessa sta ancora lavorando a una riproduzione del dipinto che ha perso, ossessionata da quanto vicina sia stata alla morte. Bill, pompiere di Staten Island, sopravvissuto miracolosamente a entrambe le torri che crollano intorno a lui e alla caduta del suo compagno ucciso schiacciato, proprio accanto a lui, dal corpo di una persona lanciatosi da una finestra pur di sfuggire al rogo. Malcolm ha perso suo figlio Geoff, Heather era una pilota di caccia appena qualificata che ha preso il volo quel giorno pronto a speronare la coda dello United 93, l’aereo dirottato diretto a Washington DC. “Siamo gli effetti collaterali della tragedia”, dice un sopravvissuto, “ma siamo stati dimenticati come una nota a margine della storia”.

Con questa serata evento torna l’informazione in prime time su Rai 1 con Monica Maggioni al centro del racconto e del dibattito con ospiti e testimoni del mondo del giornalismo, della cultura e dell’economia per un’analisi approfondita dell’attacco terroristico che ha cambiato la storia. Tra gli ospiti: Mohamedou Ould Slahi, ex detenuto di Guantanamo cui è ispirato il film “The Mauritanian”, Jason Blazakis, uno dei maggiori esperti USA di lotta al terrorismo. Lo Speciale, che andrà in onda in diretta dall’HangarBicocca di Milano all’interno dell’installazione di Maurizio Cattelan, sarà una sorta di introduzione alla nuova stagione di Settestorie che Monica Maggioni condurrà a partire da lunedì 13 settembre in seconda serata. Il documentario “11/9, le due ore che cambiarono il mondo” è il secondo slot della serie Prime Doc, i grandi documentari internazionali per la prima serata. Rai Documentari, sotto la guida di Duilio Giammaria, è la struttura di riferimento dell’azienda per l’industria del documentario.

Streaming e tv

Dove vedere lo speciale 11 settembre in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 11 settembre 2021 – alle ore 20.35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.