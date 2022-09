Sotto il segno del pericolo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 19 settembre 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Sotto il segno del pericolo (Clear and Present Danger), film del 1994 diretto da Phillip Noyce. È la terza pellicola a portare sul grande schermo il personaggio di Jack Ryan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una motovedetta della guardia costiera degli Stati Uniti ferma uno yacht sospetto e trova a bordo i corpi senza vita di un uomo d’affari statunitense e degli altri membri della sua famiglia, uccisi dagli uomini che operavano sull’imbarcazione. L’uomo assassinato si scopre essere un vecchio amico del presidente degli Stati Uniti. Il presidente Bennett viene a sapere che l’uomo è stato ucciso per aver sottratto 650 milioni di dollari (e rotti) a un cartello della droga al quale era legato. Il presidente dice a James Cutter, il suo consigliere alla sicurezza nazionale, che i cartelli della droga colombiani rappresentano un pericolo reale e attuale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, dando il permesso ufficioso a Cutter di combattere gli uomini responsabili della morte del suo amico. Jack Ryan è appena stato nominato vice direttore dell’intelligence quando al suo amico, mentore e capo, l’ammiraglio James Greer, viene diagnosticato un cancro al pancreas. Dopo la nomina a Ryan viene chiesto di presentarsi davanti al congresso per chiedere un ulteriore stanziamento di 70 milioni di dollari in favore delle operazioni d’intelligence che la CIA sta portando avanti in Colombia. Il congresso approva il finanziamento e Ryan dà la sua parola che il denaro non verrà mai utilizzato per finanziare operazioni militari clandestine. Al fine di mantenere Ryan all’oscuro di tutto, Cutter si rivolge al vicedirettore alle operazioni della CIA Robert Ritter e gli fornisce un documento ufficiale che lo autorizza ad agire come meglio crede al fine di combattere il cartello colombiano. Ritter mette insieme una squadra per operazioni clandestine con l’aiuto di John Clark, un agente segreto sul campo. Clark e la sua squadra si dirigono in Colombia e incominciano a colpire le bande del cartello, il loro apparato di distribuzione e gli impianti nascosti della giungla in cui viene prodotta la droga.

Sotto il segno del pericolo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sotto il segno del pericolo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Harrison Ford: Jack Ryan

James Earl Jones: Ammiraglio James Greer

Willem Dafoe: John Clark

Anne Archer: Dott.ssa Cathy Muller Ryan

Joaquim de Almeida: Col. Felix Cortez/Roberto Alonzo Landa

Henry Czerny: Robert Ritter

Donald Moffat: Presidente Bennet

Miguel Sandoval: Ernesto Escobedo

Ann Magnuson: Moira Wolfson

Hope Lange: Sen. Mayo

Dean Jones: Giudice Moore

Belita Moreno: Jean Fowler

Harris Yulin: James Cutter

Raymond Cruz: Domingo Chavez

Streaming e tv

Dove vedere Sotto il segno del pericolo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 19 settembre 2022 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.