Sotto copertura – La cattura di Zagaria streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Stasera, sabato 1 maggio 2021, su Rai 1 alle ore 21,25 vanno in onda in replica le ultime due puntate della seconda stagione di Sotto copertura (la cattura di Zagaria), fiction prodotta da Lux Vide in onda in prima visione su Rai 1 dal 16 ottobre al 6 novembre 2017, incentrata sulla cattura di Michele Zagaria (interpretato da Alessandro Preziosi), boss del Clan dei Casalesi, realizzata nel 2011. Dove vedere le ultime due puntate di Sotto copertura – La cattura di Zagaria in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda in replica su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) stasera, 1 maggio 2021, alle ore 21,25.

Sotto copertura – La cattura di Zagaria streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e non.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sotto copertura – La cattura di Zagaria, la fiction in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda otto episodi divisi in tre puntate. La prima puntata (tre episodi) verrà trasmessa sabato 17 aprile 2021; la seconda puntata (tre episodi) il 24 aprile 2021; la terza e ultima (due episodi) il 1 maggio 2021. La messa in onda è prevista per le ore 21,25.