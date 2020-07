Sorvegliato speciale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 31 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Sorvegliato speciale, film del 1989 diretto da John Flynn, con Sylvester Stallone. Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Nell’inverno del 1989, in America, Frank Leone è un abile meccanico e giocatore dilettante di football americano, in licenza dalla detenzione. Nel carcere di minima sicurezza di Northwood è un detenuto modello, benvoluto da secondini e compagni di detenzione. La prigione in cui lo stesso Frank si trova è però gestita dal guardiano Drumgoole, uomo dal pugno di ferro e dal pessimo carattere. Un giorno, quando scopre un suo amico è in fin di vita, Frank chiede un permesso di uscita per poterlo salutare un’ultima volta, ma Drumgoole non glielo concede; il detenuto tenta una fuga, ma viene scoperto e riacciuffato dal direttore e le sue guardie. Come conseguenza però, quando si trova di fronte alla stampa, Drumgoole viene messo in cattiva luce e rimproverato per la sua inutile durezza nella gestione del carcere; e allora, come punizione, l’uomo viene mandato a dirigere il penitenziario di Gateway, mentre Leone rimane a Northwood. Il direttore non si dimentica dell’umiliazione e fa trasferire Frank a Gateway…

Sorvegliato speciale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sorvegliato speciale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Frank Leone

Donald Sutherland: Drumgoole

John Amos: capitano Meissner

Sonny Landham: Chink Weber

Tom Sizemore: Dallas

Frank McRae: Eclisse

Darlanne Fluegel: Melissa

William Allen Young: Braden

Larry Romano: Prima Base

Jordan Lund: Manly

John Lilla: Wiley

Dean Duval: Ernie

Jerry Strivelli: Louie Munafo

David Anthony Marshall: Mastrone

Kurek Ashley: membro della gang di Chink

Joe Pentangelo: guardia

Streaming e tv

Dove vedere Sorvegliato speciale in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 31 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

