Sorelle per sempre: la trama (storia vera) del film

Questa sera, 16 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Sorelle per sempre, film-tv che racconta un’incredibile storia vera. Una vicenda portata alla ribalta nazionale tra la fine degli anni Novanta ed i primi del Duemila. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Siamo a Mazara del Vallo, nei primi anni Duemila. Un errore avvenuto in ospedale cambia per sempre le vite di due famiglie. Due madri scoprono infatti di aver cresciuto per qualche anno l’una la figlia dell’altra. E’ necessario mettere le cose a posto: dai Giudici agli psicologi, il consiglio è uno solo, ovvero effettuare un nuovo scambio. Ma non sarà facile né per le bambine (ancora piccole) né soprattutto per le due famiglie seguire le ragioni del sangue su quelle del cuore. La tentazione di fuggire dalla realtà sarà molta, così come quella di tornare al passato. Ma solo con l’amore, la collaborazione e l’inizio di un’amicizia tra le due famiglie che durerà per sempre, riusciranno a salvarsi ed a rinascere.

Storia vera

Sorelle per sempre racconta una storia vera (qui sopra la trama)? La risposta è sì. Il film, in onda su Rai 1, tratta una storia realmente accaduta, tra il 1998 ed il 2000, a Mazara del Vallo. Protagoniste le famiglie Alagna e Foderà e le giovani Melissa e Cristina, che furono scambiate per un errore causato dalla breve distanza in cui sono nate entrambe, quindici minuti, nel giorno di Capodanno. Le madri delle due figlie, Gisella Paladino e Maria Marino, dopo qualche mese di incontri con psicologi e giudici per capire il da farsi, insieme ai rispettivi mariti ed al resto delle famiglie, hanno affrontato il cambio di casa per le due figlie, avvenuto con una grande festa di compleanno. Melissa e Cristina, oggi maggiorenni, sono cresciute insieme, come sorelle, frequentando la stessa scuola e sempre circondate dall’affetto di entrambe le famiglie.