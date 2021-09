Sorelle per sempre: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sorelle per sempre, il film-tv in onda su Rai 1 stasera – giovedì 16 settembre 2021 – alle ore 21,25? Ve lo diciamo subito: una sola. Si tratta infatti di un film-tv e non una serie. La messa in onda, come detto, è prevista per oggi, giovedì 16 settembre 2021, alle ore 21,25. Quanto dura (durata)? 120 minuti. Alle 23,25 infatti spazio a Porta a Porta di Bruno Vespa.

Streaming e tv

Dove vedere Sorelle per sempre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 16 settembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste di Sorelle per sempre, ma qual è il cast completo del film? Tra gli attori spiccano Donatella Finocchiaro ed Anita Caprioli. A loro il compito di interpretare nel corso del film-tv le due madri ed il difficile percorso che hanno dovuto affrontare per riavere le proprie figlie naturali. Il cast, ovviamente, include anche altri attori ed attrici, come Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti, Noemi Pecorella, Viola Seggio, Marta Brocato, Viola Prinzivalli, Rosa Pianeta, Chiara Cavaliere, Fabio Galli. Da citare anche la partecipazione di Andrea Tidona.