Sorelle, cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti

Su Rai 1 torna in replica la serie televisiva con protagonista Anna Valle, Sorelle. La storia segue Chiara, un avvocato di successo che dirige a Roma il suo studio con abilità. La sua vita subisce uno scossone quando la informano che sua sorella Elena è scomparsa. Chiara è costretta a mettere in pausa la sua vita per precipitarsi dai nipoti a Matera, la città dov’è nata e dalla quale è scappata tanti anni prima, prendendo le distanze da una famiglia che l’è sempre calzata stretta. Ma la scomparsa di sua sorella azzera tutto: che fine avrà fatto Elena? La fiction è stata proposta in replica a causa di The Resident 2 e il flop negli ascolti. Ma cos’è successo nella precedente puntata, o meglio la prima, andata in onda il 21 luglio?

Nella prima puntata, abbiamo visto Chiara lasciare il suo studio di Roma per tornare a Matera dove vive la sua famiglia. Del resto, Chiara sembra essere l’unica a preoccuparsi per la scomparsa della sorella. I tre figli di Elena sembrano essere abituati all’assenza della madre. Chiara dovrà entrare in dinamiche a lei sconosciute e dovrà anche riallacciare i rapporti con Robetto, l’ex marito di Elena e sua ex fiamma adolescenziale. Antonia, la mamma di Elena e Chiara, ha sviluppato una forma di demenza, ma è convinta che la figlia sia ancora viva.

Quante puntate e quando va in onda

Da quante puntate è composta Sorelle? La fiction con protagonista Anna Valle è formata da una sola stagione, composta da sei puntate, ognuna delle quali andrà in onda una volta a settimana. Ogni puntata infatti dura circa 100 minuti.

Ecco il calendario della messa in onda:

Prima puntata, in onda martedì 21 luglio

Seconda puntata, in onda martedì 28 luglio

Terza puntata, in onda martedì 4 agosto

Quarta puntata, in onda martedì 11 agosto

Quinta puntata, in onda martedì 18 agosto

Sesta e ultima puntata in onda martedì 25 agosto

Dove vedere la serie tv in streaming

Abbiamo visto durata e quando finisce Sorelle, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le puntate, in replica, vanno in onda dal 21 luglio 2020 su Rai 1. Sarà possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma di RaiPlay.

