Sopravvissuti: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, lunedì 17 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Sopravvissuti, la nuova serie tv di Rai 1 diretta da Carmine Elia, una grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA). Si tratta di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano che sono stati guidati nella fase editoriale dalla headwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Luca capirà di non essere riuscito a superare un tragedia come quella dell’Arianna per dover poi rinunciare alla sua famiglia, per cui decide di tornare indietro e recuperare il rapporto con i suoi familiari, prima che possa esserci un inesorabile tracollo e nulla possa essere più recuperato. Intanto Anita continua le sue indagini, ma si imbatterà in un nuovo vicolo cieco, che la porterà a soffermarsi su certe scelte e decisioni prese nella sua vita. Convinta che la morte di suo figlio sull’Arianna sia stata causata da qualcosa che i naufraghi non hanno raccontato, si è immersa in una ricerca dalla quale non viene a capo e inizia a chiedersi se, quindi, le sue non siano ossessioni. Nel frattempo, il relitto dell’Arianna viene riportato a Genova, mentre su nel passato, quando ancora erano tutti in mare i sopravvissuti hanno dovuto fare i conti con la paura di un contagio. Quando l’imbarcazione arriva in città, i Sopravvissuti sono chiamati a vederla, sarà un momento particolarmente emozionante e difficile per tutti loro, che riporterà a galla episodi che tutti avevano cercato di dimenticare. Al cospetto della barca ci sarà anche Sylvie, la moglie di Luca. Tra loro ci sarà sempre una certa distanza, ma visto il relitto lei decide di salirvi a bordo, e sarà solo in quel momento che capirà le sofferenze di suo marito.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Sopravvissuti, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: