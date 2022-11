Sopravvissuti: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Stasera, lunedì 31 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Sopravvissuti, la nuova serie tv di Rai 1 diretta da Carmine Elia, una grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA). Si tratta di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano che sono stati guidati nella fase editoriale dalla headwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Nel nono episodio, intitolato Speranza, Sylvie si mostra molto comprensiva con Luca. Ritiene che entrambi, in fondo, abbiano sbagliato allo stesso modo. È pronta a risanare il loro rapporto, ma pone un’unica condizione. D’ora in poi non ci sarà più spazio per le menzogne. Da parte sua, vuole sentire sempre la verità su ogni cosa. Luca è molto colpito da Sylvie e le giura che si atterrà alla sua richiesta. Non gli sembra vero che le cose tra loro si stiano risistemando. Luca sembra avere riconquistato la tanto agognata serenità, ma questo momento di tregua durerà molto poco. Una minaccia incombe sui sopravvissuti, che si riuniscono nel comune intento di mettersi al sicuro. Non sarà una sfida facile. Nell’episodio 10, intitolato Vittime, i sopravvissuti sono spaventati perché qualcuno li sta minacciando. Così, attraversano la città, carichi di sospetti e paure. Luca trova una scusa e raduna la sua famiglia e la porta in montagna. Anche gli altri sopravvissuti tentano in tutti i modi di mettersi al sicuro. Intanto Tano sembra quasi tornato in sé. Potrebbe essere finalmente pronto a prendersi le sue responsabilità.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Sopravvissuti, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: