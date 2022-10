Sopravvissuti: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Stasera, lunedì 24 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Sopravvissuti, la nuova serie tv di Rai 1 diretta da Carmine Elia, una grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA). Si tratta di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano che sono stati guidati nella fase editoriale dalla headwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Nel settimo episodio, intitolato Assassini, i sopravvissuti al naufragio dell’Arianna dovranno fare i conti con minacce e insulti. Sui muri delle loro abitazioni, infatti, compariranno scritte di una violenza feroce. Così, tra loro riesploderà la tensione. Diventeranno sospettosi l’uno con l’altro e si chiederanno chi possa essere a fargli questo. I sospetti ricadranno su due persone ben precise: Anita e Lea. Quest’ultima non accetta più di essere trattata in questo modo, così decide di scappare insieme alla sua gemella. Il piano è quello di lasciare Genova e rifarsi una vita altrove, lasciandosi alle spalle il naufragio dell’Arianna. Purtroppo l’imprevisto sarà dietro l’angolo. Un episodio sconvolgente, impedirà alle due donne di lasciare la città. Nella quarta puntata di Sopravvissuti, gli spettatori scopriranno che a bordo dell’Arianna, Armando aveva chiesto a Lea di sposarlo. Nell’ottavo episodio, intitolato Bugie, i superstiti del naufragio dell’Arianna avranno ormai la certezza di essere in pericolo di vita. Intanto, spuntano le prove che dimostrano come Armando fosse uscito indenne dalla tempesta. Anita, allora, andrà da Luca per un confronto. E non se ne andrà prima di avere scoperto tutta la verità. Luca confesserà la sua versione sulla morte di Armando. Anita sembrerà dubbiosa, mentre Sylvie rimarrà sconvolta.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Sopravvissuti, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: