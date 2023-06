Sophie Cross – Verità nascoste: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, martedì 27 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Sophie Cross – Verità nascoste, serie tv drammatica franco-tedesca-belga, trasmessa in Germania su Das Erste dal 23 maggio 2021, in Belgio su La Une dal 7 novembre 2021 e in Francia su France 3 dal 9 novembre 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella terza puntata, l’omicidio di un detective privato, Jean Delmotte, riapre un caso di cinque anni prima, in cui un commerciante di diamanti venne ucciso con la medesima arma e un colpevole fu condannato con una sentenza esemplare. Gabriel, che all’epoca si occupò del caso, viene indagato dagli Affari Interni. Sophie e Thomas grazie alle foto del computer di Stavros riescono a localizzare l’area giochi della foto con Arthur… Sconfortata dal fatto che quella che poteva essere la chiave di volta del caso della sparizione di Arthur si sia rivelata una pista cieca, Sophie ha deciso di rivolgersi al marito, il quale è finalmente pronto a sostenerla. Tuttavia a cambiare le carte in tavola sarà l’indagine sulla morte di un detective privato che risale a cinque anni prima. Il tempismo di questo caso – quello di un omicidio che potrebbe ricondurre alla scomparsa di Arthur – rappresenta per Sophie l’opportunità di tornare a credere nella sua ricerca della verità.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Sophie Cross – Verità nascoste, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: