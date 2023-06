Sophie Cross – Verità nascoste streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, martedì 13 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Sophie Cross – Verità nascoste, serie tv drammatica franco-tedesca-belga, trasmessa in Germania su Das Erste dal 23 maggio 2021, in Belgio su La Une dal 7 novembre 2021 e in Francia su France 3 dal 9 novembre 2021. Dove vedere Sophie Cross – Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Sophie Cross – Verità nascoste streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sophie Cross – Verità nascoste, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima martedì 13 giugno 2023; la terza e ultima martedì 27 giugno 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 13 giugno 2023 OGGI

Seconda puntata: martedì 20 giugno 2023

Terza puntata: martedì 27 giugno 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Sophie Cross – Verità nascoste? La durata di ogni episodio è di circa 90 minuti. La messa in onda su Rai 1 è prevista delle ore 21,25 alle ore 23,30.