Sophie Cross – Verità nascoste: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sophie Cross – Verità nascoste, la serie tv in onda il martedì sera su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima martedì 13 giugno 2023; la terza e ultima martedì 27 giugno 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 13 giugno 2023

Seconda puntata: martedì 20 giugno 2023

Terza puntata: martedì 27 giugno 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Sophie Cross – Verità nascoste? La durata di ogni episodio è di circa 90 minuti. La messa in onda su Rai 1 è prevista delle ore 21,25 alle ore 23,30. Ma qual è la trama della serie tv? Sophie Cross, un avvocato, e suo marito Thomas, un commissario di polizia, vivono con il figlio Arthur di cinque anni in una casa ai margini delle dune e della spiaggia del Mare del Nord. Un giorno, la tragedia avviene mentre il ragazzino sta giocando con un aquilone tra le dune vicino casa: una telefonata dallo studio legale di Sophie, trenta secondi di disattenzione e Arthur scompare senza lasciare altra traccia che il suo aquilone abbandonato nei cespugli. In assenza di una richiesta di riscatto, le indagini della polizia si bloccano, sebbene Thomas sia commissario. Gli anni passano e Sophie non riesce a rassegnarsi: abbandona la carriera di avvocato, segue un corso di formazione e si unisce alla polizia nell’unità guidata dal marito per ritrovare suo figlio.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Sophie Cross – Verità nascoste, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.