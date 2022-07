Sono tornato: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 5 luglio 2022, va in onda su Canale 5 Sono tornato, un film del 2018 diretto da Luca Miniero. Si tratta di un film remake di Lui è tornato, pellicola tedesca uscita nel 2015 che racconta il ritorno ipotetico di Hitler in una Germania tremendamente attuale e quali sarebbero state le conseguenze. Il remake essendo italiano si adatta alla nostra storia per cui sceglie come protagonista Benito Mussolini. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Trattandosi di un remake dell’omonimo film tedesco, Sono tornato racconta la storia di Benito Mussolini che riappare misticamente in Piazza Vittorio, in una Roma attuale e con indosso una divisa lercia e il viso tumefatto dallo scontro fisico. Anche se la guerra è finita, il duce continua a non apprezzare il panorama multiculturare a cui deve assistere. La sua Claretta non c’è più ed è costretto a vivere in un mondo che non riconosce suo. I decenni sono passati dalla sua morte e adesso Benito Mussolini si ritrova a dover affrontare anche il cambiamento tecnologico, come l’inserimento dei cellulari. Nessuno sembra curarsi di lui se non Andrea, un aspirante giornalista e documentarista, che gli propone di diventare il protagonista del suo prossimo progetto.

Sono tornato: il cast del film

Ad interpretare Benito Mussolini in Sono tornato è Massimo Popolizio. Ma l’attore non è da solo. Di seguito vediamo attori e personaggi che popolano il cast del film:

Massimo Popolizio: Benito Mussolini

Frank Matano: Andrea Canaletti

Stefania Rocca: Katia Bellini

Gioele Dix: Daniele Leonardi

Eleonora Belcamino: Francesca

Ariella Reggio: nonna Lea

Massimo De Lorenzo: Giorgio

Giancarlo Ratti: Mario Capogrossi

Guglielmo Favilla: autore televisivo

Andrea Batti: produttore televisivo

Luca Avagliano: Gianni

Daniela Airoldi: Laura

Alessandro Cattelan: se stesso

Enrico Mentana: se stesso

Piera Russo: Carla

Gianni Alemanno: se stesso

Alessandro Tuzzi: Guardia giurata

Streaming e TV

Dove vedere Sono tornato in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 5 luglio 2022, su Canale 5 Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire Sono tornato in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.