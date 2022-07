Sono tornato: il cast del film su Canale 5

Chi fa parte del cast di Sono tornato? Il film non è altro che il remake di Io sono tornato del 2015, un film tedesco che ha immaginato cosa accadrebbe se Adolf Hitler tornasse ai giorni nostri. Trattandosi di un film italiano, uscito nel 2018 per la regia di Luca Miniero, questo film invece racconta cosa succederebbe se in Italia riapparisse Benito Mussolini. Il duce appare misteriosamente a Roma, davanti alla Porta Alchemica e non sembra essere invecchiato di un giorno. Mussolini è disorientato perché non riconosce quella realtà come sua, soprattutto perché il mondo è in preda alla tecnologia e a scambi multiculturali. Nel suo vagare incontra un ragazzo, Andrea, un aspirante giornalista e documentarista che cerca di sbarcare il lunario. Ed è l’unico a prestargli attenzione al punto da chiedergli di recitare nel suo documentario storico. Ma chi fa parte del cast di Sono tornato? Vediamolo insieme.

Il cast del film

Come già anticipato, il protagonista del film è Benito Mussolini. Ad interpretare il duce in questo film comico è Massimo Popolizio. Ma non è l’unico a popolare il cast. Di seguito scopriamo attori e personaggi che hanno costruito Sono tornato:

Massimo Popolizio: Benito Mussolini

Frank Matano: Andrea Canaletti

Stefania Rocca: Katia Bellini

Gioele Dix: Daniele Leonardi

Eleonora Belcamino: Francesca

Ariella Reggio: nonna Lea

Massimo De Lorenzo: Giorgio

Giancarlo Ratti: Mario Capogrossi

Guglielmo Favilla: autore televisivo

Andrea Batti: produttore televisivo

Luca Avagliano: Gianni

Daniela Airoldi: Laura

Alessandro Cattelan: se stesso

Enrico Mentana: se stesso

Piera Russo: Carla

Gianni Alemanno: se stesso

Alessandro Tuzzi: Guardia giurata

Sono tornato streaming e TV

Dove vedere Sono tornato in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 5 luglio 2022, su Canale 5 Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire Sono tornato in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.