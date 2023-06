Sono solo fantasmi: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 20 giugno 2023, su Canale 5 va in onda Sono solo fantasmi, un film commedia-horror diretto da Christian De Sica che ha debuttato al cinema nel 2019. Di seguito scopriamo la trama, il cast e i personaggi.

Trama

Il film racconta di Thomas, Carlo e Ugo che sono tre fratelli ma nati da mamme diverse. Ad unirli vi è lo stesso padre, Don Vittorio di Paola. Un giorno tutti e tre i fratelli raggiungono Napoli perché il padre è improvvisamente venuto a mancare. I tre ragazzi sperano in un’eredità e invece scoprono che il padre si è sbarazzato della maggior parte dei suoi averi. L’unica cosa che può lasciare in loro possesso è un immobile su cui però grava un’ipoteca. A quel punto i tre scelgono un escamotage per mettere le mani sul palazzo. Si fingono acchiappa fantasmi sperando di poter riscattare l’ipoteca.

Sono solo fantasmi: il cast del film

Come già detto, Sono solo fantasmi è un film diretto ed interpretato da Christian De Sica, che quindi figura nel cast come Tommaso Di Paola/Mago Thomas e Don Vittorio Di Paola. Ma non è da solo. Vediamo quali sono gli altri attori e i rispettivi personaggi che popolano il cast:

Christian De Sica: Tommaso Di Paola/Mago Thomas/Don Vittorio Di Paola

Carlo Buccirosso: Carlo Di Paola

Gianmarco Tognazzi: Ugo Di Paola

Ippolita Baldini: Serena

Marzia Onorato: Nunzia Palazzo

Leo Gullotta: signore distinto

Nadia Rinaldi: Gianna

Lucianna De Falco: signora Franca Vasta

Claudio Insegno: egiziano

Gianni Parisi: notaio

Valentina Martone: Rosalia

Carmen Russo: se stessa

Graziella Marina: vecchietta teatro

Francesco Bruni: Dante

Streaming e TV

Dove vedere Sono solo fantasmi in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata martedì 20 giugno 2023 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.