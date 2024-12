Sono Lillo: trama, cast e streaming della serie tv su Italia 1

Questa sera, domenica 22 dicembre 2024, alle ore 21,20 (fino alle ore 01,20) su Italia 1 va in onda tutta di un fiato Sono Lillo, la serie televisiva italiana del 2023 per la piattaforma di video on demand Prime Video. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama e cast

A seguito della rottura con la moglie, Lillo decide di stravolgere la sua carriera e lasciarsi alle spalle Posaman. Ma qual è il cast di Sono Lillo? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Pasquale Petrolo: Lillo/Posaman

Sara Lazzaro: Marzia

Cristiano Caccamo: Edoardo

Camilla Filippi: Claudia

Anna Bonaiuto: Veronica

Pietro Sermonti: Sergio Locatelli

Paolo Calabresi: Agenore

Marco Marzocca: Sante

Fanno parte del cast anche Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud e Maccio Capatonda nei panni dei cabarettisti, Marco Marzocca nel ruolo di Sante, Maryna nel ruolo di Francesca, Luis Molteni nel ruolo di Renato, Benedetta Valanzano nel ruolo di Silvia, Enzo Paci nel ruolo del regista Carlo Bartolini, Corrado Guzzanti nel ruolo di Sasha Von Tapper, un artista tedesco, Serra Yilmaz nel ruolo di Tigre, Tiberio Timperi nel ruolo del presentatore Filippo Filippi, Selene Gandini nel ruolo di una ragazza in videoconferenza e Vincenzo D’anna nel ruolo di se stesso.

Streaming e tv

Dove vedere Sono Lillo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 22 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.