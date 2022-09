Solo uno sguardo streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda e ultima puntata di Solo uno sguardo, adattamento televisivo del libro “Identità al buio” di Harlan Coben che racconta la ricerca di una donna del marito misteriosamente scomparso, ricerca che porta a galla numerose verità del suo passato. Dove vedere Solo uno sguardo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, 7 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5.

Solo uno sguardo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Solo uno sguardo, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese sono avvenute in Francia, nella regione di Île-de-France, nello specifico nel dipartimento di Senna e Marna, ma anche nelle strade della Valle dell’Oise, nel dipartimento di Essone ed in Alta Senna. Il set ha aperto nell’agosto 2016 e si è chiuso nel dicembre dello stesso anno.