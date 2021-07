Solo per vendetta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 4 luglio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Solo per vendetta, film thriller del 2011 diretto da Roger Donaldson e con protagonisti Nicolas Cage, Guy Pearce e January Jones. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Will Gerard è un insegnante di letteratura la cui vita viene bruscamente sconvolta, quando sua moglie Laura viene aggredita e violentata da uno sconosciuto. In ospedale, gli si avvicina un uomo di nome Simon che gli propone un patto: lui e alcuni suoi “amici” potrebbero uccidere il colpevole dell’aggressione entro l’alba del giorno dopo; Simon, infatti, dice a Will di sapere di chi si tratti (un recidivo, già condannato per violenza sessuale), ma in cambio Will dovrà svolgere dei lavori per loro. Sconvolto, Will accetta, ma ciò provocherà una serie di eventi a catena che metteranno a dura prova la sua vita, precedentemente dettata da regole ordinate, trasformandola in un turbine di azione e colpi di scena.

Solo per vendetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Solo per vendetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: Will Gerard

January Jones: Laura Gerard

Guy Pearce: Simon

Xander Berkeley: tenente Durgan

Harold Perrineau: Jimmy

Jennifer Carpenter: Trudy

IronE Singleton: Scar

Joe Chrest: detective Rudeski

Jason Davis: Leon Walczak/Alan Marsh

Donna Duplantier: Gina

Mike Pniewski: Gibbs

David Jensen: benzinaio

Streaming e tv

Dove vedere Solo per vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 4 luglio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.