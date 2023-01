Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2023 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Questa sera, venerdì 6 gennaio 2023, alle ore 20,30 su Rai 1 va in onda i Soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia, una puntata speciale del game show condotto da Amadeus, con tanti ospiti vip. Nel corso della serata in diretta scopriremo quali sono i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023, con il primo premio da 5 milioni di euro. Un montepremi da capogiro che farebbe impazzire chiunque. Dove vedere in diretta tv e in streaming Soliti Ignoti – Il ritorno Speciale Lotteria Italia? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Con lo show di Amadeus, abbinato ancora una volta alla Lotteria Italia, l’appuntamento in prima serata e in diretta è per oggi, 6 gennaio 2023 (Befana), alle ore 20,30 su Rai 1.

Soliti ignoti Speciale Lotteria Italia 2023 streaming live

Se non siete a casa potete seguire il gioco in diretta streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, o recuperarlo in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand. La piattaforma infatti permette di seguire live o in differita tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Premi

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Soliti Ignoti – Il ritorno, speciale Lotteria Italia 2023, ma quali sono i premi (top 5) della Lotteria in palio? Eccoli:

1° Premio € 5.000.000

2° Premio € 2.000.000

3° Premio € 1.000.000

4° Premio € 500.000

5° Premio € 250.000