Soliti Ignoti Speciale: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 19 marzo

Questa sera, sabato 19 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 dopo Affari tuoi formato famiglia va in onda Soliti Ignoti Speciale. Alla conduzione ancora Amadeus che farà partecipare al famoso gioco un concorrente Vip che cercherà di abbinare agli otto “ignoti” le relative identià. La cifra che, eventualmente, dovesse essere vinta sarà devoluta in beneficienza. Ma vediamo le anticipazioni sulla puntata di stasera, 19 marzo 2022.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata di oggi dei “Soliti Ignoti Speciale” sarà Amanda Lear. Tra loro le persone da “scoprire” ci sarà anche Riccardo Rossi. In palio 250.000 euro, che potranno raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro nel gioco finale del “parente misterioso”. In caso di vittoria, il montepremi, come detto, verrà devoluto in beneficenza. Non mancheranno, nel corso della partita, momenti di intrattenimento e spettacolo.

Streaming e tv

Dove vedere Soliti Ignoti Speciale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 19 marzo 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.