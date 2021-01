Soliti ignoti non va in onda: perché, il motivo | 19 gennaio

Perché oggi, martedì 19 gennaio 2021, su Rai 1 non va in onda i Soliti ignoti? Nessun problema, il gioco di Amadeus lascia spazio ad uno speciale del Tg1, condotto in diretta da Francesco Giorgino, per commentare l’esito del voto al Senato, con il governo Conte a caccia della fiducia. L’esecutivo avrà i numeri a Palazzo Madama per andare avanti? Quali le prospettive future? Subito l’edizione delle 20 del telegiornale, partirà dunque lo speciale del Tg1 che si prolungherà fino alle 21.30, prendendo dunque il posto dei Soliti ignoti. In studio con Francesco Giorgino ci saranno politici, opinionisti, direttori di giornali e collegamenti in diretta con gli inviati dai palazzi del potere.

Quando torna

Ma quando torna i Soliti ignoti? Il gioco condotto da Amadeus non andrà in onda non solo oggi, per lasciare spazio allo speciale del Tg1, ma neppure domani, 20 gennaio, per via della diretta della finale di Supercoppa italiana Juventus-Napoli, su Rai 1 dalle 20.30. I fan del programma dovranno attendere giovedì 21 gennaio per rivedere i Soliti ignoti.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Soliti ignoti oggi non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 20.30. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre, o sul 501 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il gioco è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.

Potrebbero interessarti Un sacchetto di biglie streaming e diretta tv: dove vedere il film A che ora inizia Un sacchetto di biglie: l’orario della messa in onda del film su Rai 1 Un sacchetto di biglie: la trama del film su Rai 1 ispirato ad una storia vera