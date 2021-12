Soliti Ignoti Il Ritorno – Speciale Telethon: lo show di Amadeus su Rai 1. Anticipazioni e ospiti

Questa sera, domenica 19 dicembre 2021, su Rai 1 va in onda in diretta una puntata extra large de I Soliti ignoti, il popolare quiz di Amadeus, con uno speciale Telethon, per raccogliere fondi a favore della ricerca contro le malattie genetiche rare. Il game show chiuderà la tradizionale settimana che ospite le iniziative della fondazione sulle reti Rai, la cosiddetta Maratona Telethon. A giocare ai Soliti Ignoti tanti ospiti vip e personaggi dello spettacolo. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Il game show, condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, chiuderà, anche quest’anno la maratona benefica a sostegno della Fondazione Telethon e della ricerca sulle malattie genetiche rare. Saranno presenti in studio per questo appuntamento con la solidarietà molti personaggi famosi: alcuni giocheranno la partita come concorrenti e si cimenteranno con l’indagine per aggiudicarsi un montepremi che sarà interamente devoluto a Telethon; altri faranno parte del gruppo di ignoti da svelare, altri ancora saranno protagonisti di momenti di spettacolo nel corso della serata.

Streaming e tv

Dove vedere I soliti ignoti – Speciale Telethon in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 in diretta con Amadeus e tanti ospiti questa sera – domenica 19 dicembre 2021 – a partire dalle ore 20.35, subito dopo il Tg1. Potete recuperare il gioco in qualsiasi momento sulla piattaforma gratuita RaiPlay, disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet.