Perché Soliti Ignoti – Il ritorno stasera – 4 aprile – non va in onda: il motivo

Perché Soliti Ignoti – Il ritorno stasera – martedì 4 aprile 2023 – non va in onda su Rai 1 come al solito? Ve lo diciamo subito: la puntata odierna non verrà trasmessa – come annunciato da Amadeus – per lasciare spazio a Laura 30. Speciale per festeggiare i 30 anni di carriera di Laura Pausini. La cantante intraprenderà un viaggio straordinario per raccontare il percorso artistico che l’ha portata fino qui. Due continenti, tre citta’, tre concerti in sole 24 ore. New York – Madrid – Milano questo straordinario evento è raccontato in un docu film che fa viaggiare lo spettatore insieme a Laura e il suo team dando la possibilità di vivere le emozioni dietro le quinte di un tour mai fatto prima. Un’intervista intima a Laura, in teatro, è il fil rouge e voice over di tutto il progetto.

Quando torna

Ma quando torna i Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1? Il gioco condotto da Amadeus non andrà in onda solo oggi. Già domani, 5 aprile 2023, tutto tornerà alla normalità con la puntata che inizierà dopo il Tg1 e il programma di Bruno Vespa, 5 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Soliti ignoti – Il ritorno oggi – martedì 4 aprile – non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 20.30. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul primo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 101 del vostro telecomando. Ma il gioco è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.