Soldado: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 4 marzo 2021, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda Soldado (Sicario: Day of the Soldado), film del 2018 diretto da Stefano Sollima. È il sequel del film Sicario, uscito nel 2015. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lungo il confine messicano alcuni terroristi islamici si infiltrano fra i disperati che cercano di entrare clandestinamente negli Stati Uniti. In un supermercato di Kansas City muoiono, a seguito di un attentato suicida, quindici persone. Il governo degli Stati Uniti risponde autorizzando l’agente della CIA Matt Graver ad applicare misure estreme per combattere i cartelli della droga messicani, sospettati di aiutare i terroristi, contrabbandandoli oltre confine. Graver convince il Dipartimento della Difesa a istigare una guerra tra i maggiori cartelli, e – una volta ottenuto il nulla osta per la missione – recluta Alejandro Gillick, battitore libero animato anche da motivi di vendetta personale. A Città del Messico Gillick assassina un avvocato di alto profilo del cartello di Matamoros, mentre Graver e la sua squadra rapiscono Isabel Reyes, figlia del boss del cartello rivale, in un’operazione di “false flag”. Graver, Gillick e la loro squadra portano Isabel in Texas e mettono in scena un salvataggio con la DEA e la polizia locale per farle pensare che sia stata rapita dai nemici di suo padre.

Soldado: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Soldado, ma qual è il cast completo del film di Sollima? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Benicio del Toro: Alejandro Gillick

Josh Brolin: Matt Graver

Isabela Moner: Isabela Reyes

Jeffrey Donovan: Steve Forsing

Manuel Garcia-Rulfo: Gallo

Elijah Rodriguez: Miguel Hernandez

David Castañeda: Hector

Catherine Keener: Cynthia Foards

Matthew Modine: James Ridley

Shea Whigham: Andy Wheeldon

Bruno Bichir: Angel

Jake Picking: Shawn

Ian Bohen: Carson Wills

Streaming e tv

Dove vedere Soldado in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 4 marzo 2021 – alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

