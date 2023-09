Sniper – Missione non autorizzata: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Sniper – Missione non autorizzata è il film in onda questa sera, mercoledì 6 settembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2022 diretta da Oliver Thompson. Di seguito tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

Un agente federale corrotto viene coinvolto in un giro di traffico di esseri umani. Per catturarlo, il cecchino della CIA Brandon Beckett collabora con i suoi ex alleati: l’agente della sicurezza nazionale Zero e l’assassina Lady Death.

Sniper – Missione non autorizzata: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Troviamo grandi attori come Chad Michael Collins, Ryan Robbins, Sayaka Akimoto, Josh Brener. Un cecchino della CIA si allea con un agente della sicurezza nazionale e una killer professionista per punire un agente federale corrotto, coinvolto in un traffico di esseri umani.

Streaming e tv

Dove vedere Sniper – Missione non autorizzata in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo.