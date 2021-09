Sniper – La fine dell’assassino: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 8 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Sniper – La fine dell’assassino, film del 2020 di genere Azione/Thriller, diretto da Kaare Andrews con Chad Michael Collins, Tom Berenger, Sayaka Akimoto, Ryan Robbins, Lochlyn Munro, Michael Jonsson. Durata 95 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Brandon Beckett, cecchino delle forze speciali statunitensi, diviene il principale sospettato dell’omicidio di un alto dignitario estero alla vigilia della firma di importante accordo commerciale. Sfuggendo alla morte, Beckett si rende conto che all’interno del Governo potrebbe esserci un traditore e collabora con l’unica persona di cui si può fidare: il leggendario padre Thomas.

Sniper – La fine dell’assassino: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sniper – La fine dell’assassino, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chad Michael Collins

Tom Berenger

Sayaka Akimoto

Ryan Robbins

Lochlyn Munro

Michael Jonsson

Streaming e tv

Dove vedere Sniper – La fine dell’assassino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 settembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.