SMS – Sotto mentite spoglie: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 20 agosto 2022, va in onda SMS – Sotto mentite spoglie su Rete 4. Il film è una commedia italiana diretta ed interpretata da Vincenzo Salemme. Uscito nel 2007, dura circa 90 minuti ed è composto da un cast corale. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Si parte con la trama di SMS – Sotto mentite spoglie. Il film racconta di Tommaso Lampedusa, un avvocato stimato ed affermato padre di due figli adolescenti. In casa vive con un domestico che confonde sempre tutto ciò che gli chiede di fare, come quando un giorno scrivendo un SMS distrattamente sbaglia destinatario. Invece di inviarlo a sua moglie, lo invia a Chiara, moglie del suo caro amico Gino. A quel punto Chiara crede che Tommaso si sia invaghito di lei e voglia avere una tresca, così ricambia l’interessa e trova il modo di stare da sola con lui. Ma la donna diventa assillante e Tommaso ad un certo punto capisce che c’è qualcosa che non va. Partono quindi sotterfugi e malintesi che causeranno diverse complicazioni e porteranno a galla alcune verità taciute da tempo.

SMS – Sotto mentite spoglie: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del casti di SMS – Sotto mentite spoglie. Il film è diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme che interpreta proprio Tommaso Lampedusa. Ecco chi fa parte del cast:

Vincenzo Salemme: Tommaso Lampedusa

Giorgio Panariello: Vincenzo “Gino” Chiti

Luisa Ranieri: Chiara Munno, moglie di Gino

Lucrezia Lante della Rovere: Francesca “Chicca” Agnelli, moglie di Tommaso

Enrico Brignano: Bruno Garrone

Gabriela Belisario: Marcella Lampedusa

Teodoro Giambanco: Matteo Lampedusa

Raffaele Pisu: dott. Sergio Messina

Pia Velsi: Antonia “Tonia” Franzese

Anna Longhi: Flavia Messina

Luisa De Filippo: Gemma

Damiano Troiani: Daniel Tortora, amico di Matteo

Flavia Volpe: Titta

Fiorenza Tessari: Valeria De Quinto

Biancamaria Lelli: direttore ufficio casting

Roberta Fiorentini: madre di Bruno Garrone

Domenico Aria: Scamardella

Asoka Devamunige: Ronny Yamugje

Alessio Venturini: Filippo

Fabrizia Martano: Fabrizia, amante di Bruno

Valentina Scarola: Deborah

Aldo De Martino: Salatiello

Roberta Formilli: mamma Daniel

Riccardo Sorrentino: preside liceo

Antonio Guerriero: guardiano del porto

Luisa Benedetta Perticone: commessa libreria

Streaming e TV

Dove vedere SMS – Sotto mentite spoglie in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta sabato 20 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.