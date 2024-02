Chi è Sixpm (Andrea Ferrara), il marito di Rose Villain, cantante in gara a Sanremo 2024

Rose Villain è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, con il brano Click Boom. Ma chi è il marito? La rapper è sposata con Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara. Rosa Luini, nome all’anagrafe della rapper, ha conquistato le classifiche ma anche i trend di TikTok, con alcuni dei suoi ultimi brani diventati virali negli ultimi tempi, come Fragole, tormentone con Achille Lauro di quest’estate.

Rose Villain e il marito Sixpm si sono sposati a maggio 2022 a New York, città in cui la rapper vive con il compagno già da diverso tempo in pianta stabile. Sixpm è tra i producer più importanti e popolari della nostra scena musicale. Classe 1988, i due si sono sposati tra celebri pizzerie napoletane e aperitivi a Soho, con oltre 120 invitati. La canzone scelta da Rose per arrivare all’altare a braccetto con il padre Franco? Ultralight beam di Kanye West.

Rose Villain si è trasferita a Los Angeles a 18 anni per diplomarsi in musica a Hollywood. Sempre a LA inizia a cantare in una band punk rock dal nome The Villains, “I cattivi”, dal quale nasce il suo nome d’arte di oggi. E quando si sposta a New York studia anche arti teatrali a Broadway. “È bello passare tanto tempo insieme e poi siamo molto diversi quando siamo in studio da come siamo fuori. Io e lui non litighiamo mai e andiamo d’amore e d’accordo”, spiega Rose Villain, in gara a Sanremo 2024. “In studio invece, dato che sia io che lui conosciamo molto bene le capacità reciproche e sappiamo fino a dove ci possiamo spingere a livello di tecnica, allora pretendiamo sempre il massimo, l’uno dall’altra, e quindi litighiamo tantissimo, questo è un contro ma che è anche un pro, perché vogliamo così tanto far felice l’altro artisticamente che diamo sempre il meglio uno all’altra”, sottolinea la cantante.