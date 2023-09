Sister Act 2 – Più svitata che mai: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 6 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Sister Act 2 – Più svitata che mai, film del 1993 diretto da Bill Duke, seguito di Sister Act – Una svitata in abito da suora del 1992. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Deloris Van Cartier, abbandonati i panni da suora, riprende la sua attività da showgirl dei casinò. Un giorno, durante uno spettacolo a Las Vegas, Suor Maria Patrizia, Suor Maria Roberta e Suor Maria Lazzara si recano al suo show, convincendola ad andare con loro a San Francisco perché la Madre Superiora vuole vederla, senza tuttavia specificarne il motivo.

Dopo essersi salutate, la Madre Superiora propone a Deloris di diventare insegnante nella scuola da loro diretta, la Saint Francis High School, in qualità di insegnante di musica. Deloris, inizialmente riluttante, accetta: in tal modo è costretta a rivestire i suoi vecchi panni di Suor Maria Claretta. La sera stessa, la nuova insegnante viene presentata ai frati francescani che insieme alle suore dirigono la scuola: il preside padre Maurice e padre Tommaso e padre Ignazio, rispettivamente docenti di latino e matematica. Durante la cena inoltre Maria Claretta viene presentata anche a Mr. Crisp, il supervisore della scuola.

Il giorno dopo, Maria Claretta si reca a scuola per il suo primo giorno di lavoro, rendendosi conto della noia e dell’ambiente poco vivo delle lezioni degli altri colleghi religiosi. Si reca quindi nella sua aula di musica, nel sottopiano dell’edificio, rimanendo stupita nel vedere che i ragazzi non fanno assolutamente niente. Dopo l’iniziale titubanza, Deloris riesce a farsi vedere dai suoi ragazzi e a iniziare la sua lezione. Ben presto Suor Maria Claretta incontra l’ostilità e lo scetticismo dei suoi nuovi alunni, che cercano in ogni modo di mandarla via, arrivando addirittura a mettere della colla sulla sua sedia.

Deloris scopre che a causa della scarsità dei fondi la scuola sta per chiudere. Allarmata, decide una volta per tutte di cambiare l’atteggiamento ostile dei ragazzi e in particolare di una ragazza di nome Rita Watson che, convinta di essere superiore alla sua professoressa di musica, lascia la classe. Suor Maria Claretta prende allora l’iniziativa di formare un coro con i suoi allievi del corso di musica

Sister Act 2 – Più svitata che mai: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sister Act 2 – Più svitata che mai, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Whoopi Goldberg: Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta

Kathy Najimy: Suor Maria Patrizia

Wendy Makkena: Suor Maria Roberta

Mary Wickes: Suor Maria Lazzara

Lauryn Hill: Rita Watson

Maggie Smith: Madre Superiora

Barnard Hughes: Padre Maurice

Michael Jeter: Padre Ignazio

Thomas Gottschalk: Padre Wolfgang

Brad Sullivan: Padre Thomas

James Coburn: Signor Crisp

Sheryl Lee Ralph: Florence Watson

Jennifer Love Hewitt: Margaret

Robert Pastorelli: Joey Bustamente

Ryan Toby: Ahmal

Christian Fitzharris: Tyler Chase

Ron Johnson: Richard “Schizzo”

Devin Kamin: Frank K.

Alanna Ubach: Maria

Tanya Blount: Tanya

Luca Tommassini: ballerino nello show di Deloris

Streaming e tv

Dove vedere Sister Act 2 – Più svitata che mai in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 6 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.