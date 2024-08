Sister Act 2 – Più svitata che mai: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 24 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Sister Act 2 – Più svitata che mai, film del 1993 diretto da Bill Duke, seguito di Sister Act – Una svitata in abito da suora del 1992. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Deloris Van Cartier, abbandonati i panni da suora, riprende la sua attività da showgirl dei casinò. Una sera, dopo uno spettacolo a Las Vegas, riceve la visita delle sue vecchie amiche del convento di Santa Caterina: Suor Maria Patrizia, Suor Maria Roberta e Suor Maria Lazzara, che ora risiedono in un istituto superiore gestito congiuntamente da suore e frati francescani, la Saint Francis Academy di San Francisco. Le tre sono infatti venute appositamente per portarla a San Francisco perché la Madre Superiora vuole vederla, senza tuttavia specificarne il motivo.

Dopo essersi calorosamente salutate, la Madre Superiora propone a Deloris di entrare nel corpo insegnanti della scuola in qualità di docente di musica. Deloris, inizialmente riluttante, accetta. Per non destare scandalo tra i frati della scuola per via del suo passato, però, è costretta a rivestire i suoi vecchi panni di Suor Maria Claretta. La sera stessa, la nuova insegnante incontra per la prima volta i frati francescani che insieme alle suore dirigono la scuola: il preside, padre Maurice, padre Tommaso e padre Ignazio, rispettivamente docenti di latino e matematica, e padre Wolfgang, il cuoco. Durante la cena inoltre Maria Claretta viene presentata anche a Mr. Crisp, il supervisore della scuola.

Il giorno dopo, suor Maria Claretta si reca a scuola per il suo primo giorno di lavoro, rendendosi conto della noia e dell’ambiente poco vivo delle lezioni degli altri colleghi religiosi. Accompagnata da padre Ignazio, si reca nell’aula di musica, dove i ragazzi, invece di fare lezione, sono intenti a una perenne ricreazione. Maria Claretta è turbata e non sa come muoversi in tal senso, ma, dopo aver preso coraggio, riesce a farsi vedere dai suoi ragazzi e a iniziare la sua lezione. La nuova insegnante non è ben vista dai ragazzi, non certo avvezzi allo studio e alla diligenza, i quali cercano in ogni modo di mandarla via, arrivando un giorno a mettere della colla sulla sua sedia. Maria Claretta, esasperata, è sul punto di mollare e si prende qualche giorno di riflessione. Un mattino, origliando una conversazione tra padre Maurice, Mr. Crisp e alcuni funzionari scolastici, scopre che, a causa della scarsità dei fondi stanziati dall’arcidiocesi di San Francisco, la scuola sta per chiudere. Di fronte a ciò, Maria Claretta cambia idea e decide infine di rimanere.

Sister Act 2 – Più svitata che mai: il cast

Abbiamo visto la trama di Sister Act 2 – Più svitata che mai, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Whoopi Goldberg: Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta

Kathy Najimy: Suor Maria Patrizia

Wendy Makkena: Suor Maria Roberta

Mary Wickes: Suor Maria Lazzara

Lauryn Hill: Rita Watson

Maggie Smith: Madre Superiora

Barnard Hughes: Padre Maurice

Michael Jeter: Padre Ignazio

Thomas Gottschalk: Padre Wolfgang

Brad Sullivan: Padre Thomas

James Coburn: Signor Crisp

Sheryl Lee Ralph: Florence Watson

Jennifer Love Hewitt: Margaret

Robert Pastorelli: Joey Bustamente

Ryan Toby: Ahmal

Christian Fitzharris: Tyler Chase

Ron Johnson: Richard “Schizzo”

Devin Kamin: Frank K.

Alanna Ubach: Maria

Tanya Blount: Tanya

Luca Tommassini: ballerino nello show di Deloris

Streaming e tv

Dove vedere Sister Act 2 – Più svitata che mai in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 24 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.