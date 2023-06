Sissi (replica) streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, martedì 13 giugno 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la seconda puntata di Sissi, serie tv che racconta la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach in Baviera, rimasta alla storia semplicemente come la principessa Sissi. La serie tv tedesca – titolo originale Sisi – ripercorrerà la sua storia e andrà in onda, in contemporanea con diversi paesi europei. Se vi sembra che la figura dell’imperatrice d’Austria sia stata già protagonista di decine di produzioni cinematografiche e televisive (l’interpretazione più famosa resta quella di Romy Schneider), potreste ricredervi guardando questa nuova serie che promette di raccontare in chiave moderna la sua storia d’amore con l’imperatore Franz facendo tesoro del successo dei più seguiti drama in costume del momento, come Bridgerton e The Crown. Dove vedere Sissi (replica) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Sissi (replica) streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset tramite pc, tablet, smartTv o smartphone usando la rete internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere la prima puntata di Sissi, ma quante puntate sono previste per la serie tv in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate da tre episodi ciascuna (totale: sei episodi). La prima andrà in onda in replica martedì 6 giugno 2023; la seconda e ultima martedì 13 giugno 2023. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):

Prima puntata: martedì 6 giugno 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 13 giugno 2023 OGGI

Quanto dura (durata) ogni puntata di Sissi? Ogni episodio ha una durata di circa 1 ora. Essendo la puntata composta da tre episodi la durata complessiva (pubblicità escluse) sarà quindi di circa 3 ore.