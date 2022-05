Chi è Sissi, la finalista di Amici 2022

Chi è Sissi, la finalista di Amici 2022? Il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, è pronto a concludere una nuova edizione all’insegna della musica. Come ogni anno, il programma permette ai giovani talenti italiani di emergere. La finalissima punta l’attenzione su tre concorrenti. Oltre a Sissi, infatti, in gara ci sono ancora Michele e Albe, ma chi vincerà? In attesa di scoprirlo, vediamo cosa sappiamo su Sissi.

Chi è Sissi di Amici 2022: età, musica, Instagram

Silvia Cesana, in arte Sissi, è una dei tre finalisti di Amici 2022. Nata nel 1999 a Erba, in provincia di Como, è entrata come allieva del talent show come aspirante cantante. Appassionata di rap, urban e rock, Sissi ha tratto ispirazione da icone musicali come David Bowie ed Amy Winehouse. Non a caso, il suo corpo è tappezzato di tatuaggi dedicati ai big della musica, tra cui la Winehouse venuta a mancare troppo presto. Prima ancora di entrare nel talent show di Maria De Filippi, Sissi ha già avuto modo di lavorare nel settore musicale. Nel 2019 ha partecipato ad X Factor dov’è stata molto apprezzata dai giudici. Si è esibita con diversi brani e ha avuto la possibilità di accedere ai Bootcamp. Il suo percorso si è poi interrotto con gli Home Visit e Sissi non ha potuto partecipare all’ultima fase dei Live. Ciò nonostante, non si è mai demoralizzata e, dopo aver partecipato ad AmaSanremo, è arrivata tra i banchi di Amici, dov’è stata seguita da Lorella Cuccarini. Sissi è presente su Instagram? La risposta è sì, anche se il suo profilo è prettamente incentrato sulla musica. Si trova con il nickname @sissi.music.

Amici 2022 streaming e TV

Ora che abbiamo visto chi è Sissi, scopriamo invece dove vedere la finale di Amici 2022 in diretta TV e live streaming. Il talent show di Maria De Filippi termina domenica 15 maggio 2022, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:25. Per seguire la gara in diretta è necessario sintonizzarsi, gratuitamente, sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Se vi interessa seguire lo show in live streaming potete accedere previa registrazione gratuita a MediasetPlay.