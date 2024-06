Sissi 3: la trama della terza stagione della serie su Canale 5. Di cosa parla

Sissi 3 è la terza stagione della popolare serie che racconta le avventure dell’amatissima principessa in onda su Canale 5 in prima visione in due puntate alle ore 21.30. Appuntamento l’11 e il 13 giugno 2024. Ma qual è la trama? Cosa succede in questa stagione? Tornano i protagonisti Dominique Devenport e Jannik Schümann, nei panni di Elisabetta d’Austria-Ungheria e dell’Imperatore Francesco Giuseppe I. Vediamo insieme di cosa parla Sissi 3.

Trama e anticipazioni

In Francia viene proclamata la Repubblica e Napoleone III è in fuga. Franz teme che le rivolte possano diffondersi anche a Vienna e quindi, contro la volontà di Sissi, decide che il principe ereditario Rodolfo d’Austria-Ungheria, nove anni, inizi l’addestramento militare. Durante i lavori di realizzazione dell’Esposizione Mondiale, del 1873, scoppiano disordini tra gli operai del Prater: chiedono un aumento del salario e un pasto caldo, ma il responsabile del cantiere lamenta il raddoppio dei costi dei materiali edili. Franz promette la presenza di soldati all’imprenditore e chiede a Grünne di infiltrarsi tra gli operai, per saperne di più dei loro piani. Sissi, intanto, decide di fuggire, portando con sé Rodolfo. Lasciata una lettera a Franz, promette il ritorno se lui le permetterà di gestire l’educazione del figlio. Lasciata la piccola Gisela alla contessa Esterházy, Sissi incontra una fotografa francese, Alma, che le offre il suo sostegno e li fa viaggiare con sé. Dopo un grave incidente nel cantiere dell’Esposizione Universale, ma costretti a lavorare dall’esercito, gli operai si ribellano. Per individuare il capo degli insorti, Franz decide di infiltrare un centinaio di soldati in abiti civili tra i rivoltosi. Intanto, il leader del movimento operaio, Albert, attacca i trasporti militari per impadronirsi delle armi. Una giovane e avvenente cameriera, Walli, e il figlio di un operaio, Gustav, invece, preparano un furto da mettere a segno durante un ballo di corte.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama, ma quante puntate sono previste per Sissi 3? Questa terza stagione è composta da sei episodi. Canale 5 ha deciso di mandarli in onda in due serate, l’11 e il 13 giugno 2024, trasmettendo tre episodi a serata. Possiamo inoltre dire per la gioia di tutti i fan che la quarta stagione è già stata confermata e le riprese sono cominciate nella primavera del 2024, per cui la vedremo in onda presumibilmente il prossimo anno. Ecco la programmazione completa di Sissi 3.