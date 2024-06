Sissi 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda e ultima puntata

Sissi 3 è la terza stagione della popolare serie sull’imperatrice d’Austria più famosa di sempre. La seconda e ultima puntata va in onda questa sera, 13 giugno 2024, su Canale 5 alle ore 21.30. Tornano i protagonisti Dominique Devenport e Jannik Schümann, nei panni di Elisabetta d’Austria-Ungheria e dell’Imperatore Francesco Giuseppe I. Ma dove vedere Sissi 3 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Canale 5 questa sera, 13 giugno 2024, alle ore 21.30 con la seconda e ultima puntata della terza stagione.

Sissi 3 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la terza stagione in streaming su Mediaset Infinity o on demand recuperando gli episodi in qualsiasi momento grazie alla app gratuita disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming Sissi 3, ma quante puntate sono previste? Questa terza stagione è composta da sei episodi. Canale 5 ha deciso di mandarli in onda in due serate, l’11 e il 13 giugno 2024, trasmettendo tre episodi a serata. Possiamo inoltre dire per la gioia di tutti i fan che la quarta stagione è già stata confermata e le riprese sono cominciate nella primavera del 2024, per cui la vedremo in onda presumibilmente il prossimo anno. Ecco la programmazione completa di Sissi 3.